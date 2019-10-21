أسوأ فترة في حياتي .. أنجلينا جولي تتحدث عن طلاقها من براد بيت

تعيش النجمة العالمية أنجلينا جولي حالة من النشاط الفني بعد طرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil ، الذي أعادها للسينما العالمية من جديد بعد غياب 4 أعوام منها مرت خلالها بفترة عصيبة.



وتحدثت انجلينا جولي في حوار لمجلة The Sun البريطانية قائلة ان العاميين الماضيين كانا اصعب وأسوأ أيام حياتها وعاشت خلالهما فترة مظلمة بعد انفصالها عن زوجها النجم العالمي براد بيت.



وقالت النجمة العالمية ان ابناءها الستة الشرعيين وبالتبني هم من ساعدوها لتجاوز أحزانها وأيام صعبها واستمدت قوتها منهم رغم انهم كانوا ايضا يشعرون بالحزن، لافتة إلى أنها ابتعدت عن التمثيل وظلت في منزلها لانهم كانوا بحاجة اليها.



واضافت: «مررت بفترة فيها صعودا وهبوطًا وكنت أدفع نفسي للامام وانا ضعيفة ولا أمتلك القوة الكافية».



وكانت انجلينا جولي وبراد بيت انفصلا بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامان زواج، في سبتمبر 2016.

