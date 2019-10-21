القابضة لمياه الصرف : الشركة تستعد لاستقبال فصل الشتاء

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسبًا لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.



وانطلقت منذ صباح اليوم معدات تابعة لشركات القاهره للصرف و القاهره لمياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .



وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة إن الشركة تواصل استعدادها لاستقبال موسم الشتاء حيث أجرت تجربة محاكاة لاختبار جاهزية شنايش الأمطار بعد تطهيرها وكفاءة طلمبات رفع المياه فى حالة تجمع المياه.



وأشار الى أن الشركة تقوم بنشر المعدات والسيارات وفق لخطة الطوارئ، ووجه برفع درجات الاستعداد القصوى .



جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والاجهزه المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.