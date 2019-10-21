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فن

أخبار الفن.. رامي صبري يدعم أصالة بعد شائعة طلاقها.. وهذه صلة قرابة ملك قورة بـ منى عبد الغني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:09 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

آه لو لعبت يا زهر .. الأغاني المصرية تسيطر على المظاهرات اللبنانية.. فيديو

في ساحات مدينة طرابلس والصور احتشد الملايين من الشعب اللبناني كي يعبروا عن رفضهم للوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان مطالبين باقالة الحكومة اللبنانية ومحاسبة المسئولين على سرقة المال العام.


شاهد .. ممثل مصري يشارك في التظاهرات اللبنانية.. تعرف على السبب
شارك الممثل المصري أيمن قيسوني في التظاهرات والاحتجاجات اللبنانية المستمرة لليوم الخامس على التوالي في جميع المدن، معبرا عن فخره بما يشهده.


بعد شائعة انفصالهما.. فنان شهير يوجه رسالة إلى أصالة وطارق العريان


شاهد .. غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا في إطلالة مثيرة
أطلت الفنانة غادة عبد الرازق في صورة سيلفي برفقة ابنتها الوحيدة روتانا ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


أسوأ فترة في حياتي .. أنجلينا جولي تتحدث عن طلاقها من براد بيت
تعيش النجمة العالمية أنجلينا جولي حالة من النشاط الفني بعد طرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil ، الذي أعادها للسينما العالمية من جديد بعد غياب 4 أعوام منها مرت خلالها بفترة عصيبة.

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