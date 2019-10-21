أخبار الفن.. رامي صبري يدعم أصالة بعد شائعة طلاقها.. وهذه صلة قرابة ملك قورة بـ منى عبد الغني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:في ساحات مدينة طرابلس والصور احتشد الملايين من الشعب اللبناني كي يعبروا عن رفضهم للوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان مطالبين باقالة الحكومة اللبنانية ومحاسبة المسئولين على سرقة المال العام.شارك الممثل المصري أيمن قيسوني في التظاهرات والاحتجاجات اللبنانية المستمرة لليوم الخامس على التوالي في جميع المدن، معبرا عن فخره بما يشهده.أطلت الفنانة غادة عبد الرازق في صورة سيلفي برفقة ابنتها الوحيدة روتانا ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.تعيش النجمة العالمية أنجلينا جولي حالة من النشاط الفني بعد طرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil ، الذي أعادها للسينما العالمية من جديد بعد غياب 4 أعوام منها مرت خلالها بفترة عصيبة.