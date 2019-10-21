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أخبار العالم

مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت على اتفاق بريكست

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:53 م
مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، رفض إجراء تصويت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن بريكست.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أكد رغبته في إجراء محاولة أخرى من أجل إخضاع اتفاق "بريكست" المبرم بين لندن وبروكسل للتصويت الاثنين في البرلمان.

يأتي ذلك بعدما بعث "جونسون"، أمس الأحد، برسالة إلى بروكسل يطلب فيها إرجاء موعد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وذلك بعد اقرار مجلس العموم تعديلا يلزمه بالتفاوض حول تمديد جديد لمهلة الخروج.

ورغم خضوع "جونسون" وإرساله الطلب لكونه مجبرا على ذلك وفق القانون، فإنه بعث برسالة أخرى «موقعة» تظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء «بريكست» إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري.
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