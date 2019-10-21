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فن

أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:02 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

اجمل وحدة فى مصر - القمر - قلبى


يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى هو مسلسل "أبو العروسة" .

وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.
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