بروتوكول تعاون بين مستشفى بريطاني وجامعة عين شمس.. صور

وقّعت مستشفى جريت أورموند ستريت ("GOSH")، و مقرها الرئيسي لندن، مذكرة تفاهم مع مستشفى جامعة عين شمس، إحدى كبرى المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.



وتُلزم مذكرة التفاهم GOSH بإعداد وتقديم خطة مراجعة وتطوير الخدمة للعناية المركزة وأمراض الدم والأورام للسنوات الخمس القادمة.



وكان وفد رفيع المستوى من مستشفى جريت أورموند ستريت قد وصل إلى مصر في زيارة عمل هذا الأسبوع لتوقيع مذكرة شراكة البحث العلمي.



كما توضح مذكرة التفاهم أن مستشفى جريت أورموند ستريت تخطط لتقديم برنامج تدريبي تعليمي في تخصصين محددين من تخصصات طب الأطفال؛ وتقديم برنامج للاستشاريين الزائرين لتعزيز الخدمات السريرية؛ وإتاحة الفرصة لقيام عدد من المراقبين الطبيين من مستشفى جامعة عين شمس بزيارة مستشفى جريت أورموند ستريت في المملكة المتحدة.



وصرح السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز قائلًا: " يسعدني أن أشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى جريت أورموند ستريت ، إحدى مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم ، و مستشفى عين شمس.



كما سيمكن هذا الاتفاق المؤسستين البارزتين من توحيد الجهود في تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي لأطفال مصر.



قال تريفور كلارك، مدير الخدمات الدولية بمستشفى جريت أورموند ستريت: "يسر مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال أن تكون قادرةً على العمل مع الزملاء في مستشفى جامعة عين شمس من أجل تحسين خدمات طب الأطفال من خلال برامج تعليمية وتدريبية محددة وبرنامج الاستشاريين الزائرين.



واضاف : نحن نتطلع إلى إقامة علاقة ناجحة والتبادل بين مؤسساتنا."



وسيقدّم البنك التجاري الدولي الدعم المالي للاتفاقية الثنائية الممتدة لخمس سنوات.