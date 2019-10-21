شاهد.. لحظة القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 500 طربة حشيش و10 كيلو أفيون

نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرامات لمخدر الأفيون.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجها على نطاق واسع لعملائها مستخدمين سيارة ربع نقل وإعدادهما مخازن سرية بالسيارة لإخفاء المواد المخدرة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) .



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط أحد المتهمين ( ذو المعلومات الجنائية المسجلة ) حال استقلاله السيارة المشار إليها بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته ( عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جراما ، كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) حيث كان يخفى المضبوطات بعدد 2 مخزن سرى بالسيارة .



وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات مشاركة مع المتهم الثانى، و تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 4,000,000 أربعة ملايين جنيه تقريبًا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .



كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بالأميرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ).. حال إستقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 27 كيلو جراما- 6000 قرص مخدر- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- ميزان حساس).



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاته والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.