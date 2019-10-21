الإنتاج الحربي يفتح النار على لجنة الحكام بسبب مباراة بيراميدز

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عزم ناديه التصعيد ضد حكام مباريات الفريق بالدوري الممتاز.



وقال خالد مهدي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نجهز مذكرة حاليا لتقديمها لاتحاد الكرة غدا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، في لقاء بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول".



وأضاف مدير الكرة بالإنتاج "بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، لكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".