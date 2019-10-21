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توك شو

السنيورة: يجب تشكيل حكومة لبنانية جديدة لإنفاذ قرارات الحريري الإصلاحية.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:50 م
لبنان ينتفض
لبنان ينتفض
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هاني حسين
أكد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن قرارات الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم جيدة وكان يجب أن يتم تنفيذها منذ فترة، ولكنها ليست كافية.

وأضاف السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لابد أن تتسم الإدارة المشرفة على تنفيذ تلك القرارات بالمصداقية والحاجة إلى تنمية النمو الاقتصادي .

وقال فؤاد السنيورة:" الإجراءات لا تحقق النمو اللازم ولا تملك الآلية الصحيحة وحتى تكتمل الصورة ويكتمل التأثير الإيجابي يجب أن تتخذ الحكومة قرارا بجعل اجتماعاتها مفتوحة، ويجب أن تكون اجتماعات مجلس النواب معلنة ومباشرة".

وأكمل السنيورة:" ينبغي أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري بحيث تكون حكومة مصغرة قادرة على إعطاء صورة تتسم بالجدية والالتزام بتنفيذ الإجراءات التي اتخذها سعد الحريري".
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