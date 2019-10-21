الأرصاد الجوية عن حالة الطقس: غدا الثلاثاء أمطار تصل لـ سيول

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، الثلاثاء، 22 - 10 - 2019، حيث ينتظر المواطنون سماع كلمة أن الشتاء قد حان وقته، وهو ما يبدو يتحقق غدًا، في الوقت الذي يشعر فيه المصريون بأن موجة الحر لم تنكسر بعد، ودرجات الحرارة ظلت مرتفعة على أكثر الأنحاء حتى مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الذي يعد من فصول الخريف الباردة.





الأرصاد تكشف حالة الطقس

البداية من الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، حيث قال إنه منذ بداية فصل الخريف تمتعت مصر بانخفاض الجو على جميع الأنحاء، مشيرا إلى أنه اعتبارا من اليوم تتعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار المعتادة.





وأضاف "عطا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، يجب أن لا يقلق المواطنون من حالة الطقس، حيث إن هذه التغيرات تحدث كل خريف من كل عام، مؤكدًا أن حالة الاضطراب فى الحالة الجوية ستبدأ من يوم الاثنين وتنتهي الجمعة.





الأرصاد: موجة خادعة

يضيف الدكتور إبراهيم عطا في مداخلة هاتفية أخرى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الموجة التى ستتعرض لها البلاد ستكون موجة خادعة.





وقال رئيس الإدارة المركزية لـ التحليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد فى النصف الأول لفصل الخريف، أى الأقرب للصيف وليس للشتاء.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لـ التحليل والتنبؤات الجوية، أن الأيام المقبلة ستنخفض درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة بالقاهرة اليوم تسجل 32 درجة.





الطقس المتقلب

ووفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية يعتبر غدا الثلاثاء هو أول أيام هطول الأمطار على بعض الأنحاء في مصر، مع إمكانية تحول الأمطار إلى سيول على بعض المناطق.





وصرَح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، محذرًا من تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على شمال البلاد وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.





مصريون للشتاء: فينك من بدري