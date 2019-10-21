رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب

وجه المحلل الكروي خالد بيومي، رسالة قوية إلي وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي على خلفية زيارته إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبب أزمته في الدوري الممتاز بالوقت الحالي.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزير الرياضة رايح يطمن على كابتن محمود الخطيب .. ولا رايح ينقذ لجنته"، في إشارة منه إلى أن اللجنة المعينة حاليًا لإدارة اتحاد الكرة المصري من اختيارات أشرف صبحي.



كشفت مصادر خاصة من داخل الاجتماع الودي الذي يعقده مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن هناك حلولا جديدة تم طرحها.



وقال الأهلي في بيان مقتضب:«لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة».



وأضاف :« حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.





