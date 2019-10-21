Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وجه المحلل الكروي خالد بيومي، رسالة قوية إلي وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي على خلفية زيارته إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبب أزمته في الدوري الممتاز بالوقت الحالي.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزير الرياضة رايح يطمن على كابتن محمود الخطيب .. ولا رايح ينقذ لجنته"، في إشارة منه إلى أن اللجنة المعينة حاليًا لإدارة اتحاد الكرة المصري من اختيارات أشرف صبحي.

كشفت مصادر خاصة من داخل الاجتماع الودي الذي يعقده مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن هناك حلولا جديدة تم طرحها.

وقال الأهلي في بيان مقتضب:«لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة».

وأضاف :« حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر بدايته رائعة.. خالد بيومى مهنئا الأهلى بـ السوبر المصري

كله مستخبي.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي: اجتماع وزير الرياضة بمجلس الخطيب لا يزال مستمرا

مصادر: الأهلي ووزارة الرياضة يتوصلان لحلول جديدة لإنهاء أزمة الجونة

ترشيحاتنا

منع تجديد الرخصة في حالتين و10 جنيهات ضرائب عن كل راكب.. 40 معلومة عن قانون المرور قبل إقراره

في منزل الخطيب.. اجتماع ودي لمجلس النادي الأهلي بالشيخ زايد

السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

لحل أزمة مباراة القمة .. وزير الرياضة في اجتماع طارئ مع محمود الخطيب

شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور تقدم 15 نصيحة للقيادة أثناء الشبورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب

حلول جديدة.. ننشر أول صور لاجتماع وزير الرياضة مع مجلس الأهلي بقيادة الخطيب

نواميس نويبع التاريخية.. أقدم بناء للإنسان في سيناء .. صور