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أخبار العالم

بعد اشتباك عناصره مع الجيش.. حزب الله يتبرأ من مسيرة الدراجات النارية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:09 م
مسيرة الدراجات النارية
مسيرة الدراجات النارية لحزب الله وحركة أمل
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رحيم يسري
أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الحزب ليس له علاقة بتاتًا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت.

يأتي ذلك عقب تفريق الجيش اللبناني لمسيرة بالدراجات النارية لأنصار حزب الله وحركة أمل يرفعون أعلام الحزب والحركة.

كما نفى المكتب الإعلامي المركزي لحركة أمل أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع بيروت.

كان الجيش اللبناني منع أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين السلميين.

وكانت مجموعات شبابية مؤيدة للحزب والحركة حاولت الوصول إلى وسط بيروت لافتعال مشكلة مع المتظاهرين السلميين في وسط بيروت.

ورصد مقطع فيديو تصدي الجيش اللبناني لموكب الدراجات النارية التي حملت أعلام "أمل" و"حزب الله" وكانت متجهة إلى وسط بيروت، ما أدى تفريقها وعودة بعض منها إلى الضاحية.
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