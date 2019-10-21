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منوعات

مغنية مشهورة تتعرض للتحرش الجنسي على المسرح

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:28 م
ماجي روجرز
ماجي روجرز
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شيماء مصطفى
صرخت المغنية ماجي روجرز، في رجلين، بسبب مضايقتها الجنسية، في منتصف عرض فني مباشر أقيم بمدينة أوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وجهت ماجي روجرز، رسالة إلى معجبيها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، تحدثت فيها عما حدث من تحرش لفظي في تلك الليلة، قائلة إنها كانت تؤدي أغنيتها الأخيرة "ألاسكا" في بث حي على مسرح "مودي" في أوستن، لتجد رجلين يصيحان بجمل غير لائقة وهي "أخلعي رداءك العلوي"، و"أنتِ لطيفة برغم أي شيء".

وأضافت ماجي روجرز: "لقد ذهلت، وشعرت بالغضب والتشويش.. وأحسست بألم في مشاعري"، مؤكدة خلال كلماتها أنها تأخذ وقتها على المسرح بمحمل الجد، فضلا عن الثقة التي تشعر بها خلال وقوفها على خشبة المسرح كل ليلة.

وأشارت إلى أن وصلت إلى تقديس عميق لهذه المرحلة والحرفة وامتيازها في عملها، لافتة إلى أن جسدها هو أعظم أداة لإيصال عملها.

واختتمت المغنية بيانها، بتحذير أي شخص قد يحاول أن يكون غير لائقًا في حفل لها في المستقبل، قائلة "لا يوجد مجال للمضايقة أو عدم الاحترام أو الاستهانة بحفلي.. كونوا لطيفين".
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