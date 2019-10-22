الزمالك ليس طرفا.. خالد الغندور يكشف حل أزمة الدوري بعد اجتماع صبحي مع الخطيب.. فيديو

علق الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، علي اجتماع وزير الرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى منزله .



وقال الغندور ، عبر برنامجه الزمالك اليوم ، ان اجتماع الوزير مع الخطيب شيء لا يخص جمهور الزمالك سواء لعب الاهلي مباراة الجونة أم لا .



وتابع ، مباراة الاهلي والجونة تم تأجيلها وهناك احتمالات ان تقام المباراة بعد كأس أمم افريقيا للمنتخبات الاولمبية .



واختتم الغندور ، ان غدا سيتم الاعلان بشكل رسمي عن تأجيل المباراة بقرار من اتحاد الكرة .

