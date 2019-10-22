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مرأة

وفري في الغاز وحضري شيش طاووق مقلي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
شيش طاوق
شيش طاوق
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " شيش طاووق مقلي " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد .

مقادير شيش طاووق مقلي :

نصف كيلو اوراك دجاج مخلية
باكو خلطة شيش طاووق
بصل مكعبات
فلفل أخضر رومي مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
ملح
فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة طماطم

طريقة تحضير شيش طاووق مقلي :

* تخلط قطع الدجاج مع خلطة الشيش والنشا والدقيق.

* تقلى في الزيت.

* توضع في أسياخ خشبية مع قطع البصل والفلفل.

* يخلط الزبادي والصلصة والزيت ويضاف على الوجه.

* توضع في الفرن ليحمر الوجه وتقدم.
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