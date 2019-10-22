وفري في الغاز وحضري شيش طاووق مقلي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " شيش طاووق مقلي " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد .



مقادير شيش طاووق مقلي :



نصف كيلو اوراك دجاج مخلية

باكو خلطة شيش طاووق

بصل مكعبات

فلفل أخضر رومي مكعبات

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

ملح

فلفل أسود

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة صلصة طماطم



طريقة تحضير شيش طاووق مقلي :



* تخلط قطع الدجاج مع خلطة الشيش والنشا والدقيق.



* تقلى في الزيت.



* توضع في أسياخ خشبية مع قطع البصل والفلفل.



* يخلط الزبادي والصلصة والزيت ويضاف على الوجه.



* توضع في الفرن ليحمر الوجه وتقدم.