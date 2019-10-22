وفري في الغاز وحضري شيش طاووق مقلي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " شيش طاووق مقلي " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد .
مقادير شيش طاووق مقلي :
نصف كيلو اوراك دجاج مخلية
باكو خلطة شيش طاووق
بصل مكعبات
فلفل أخضر رومي مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
ملح
فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
طريقة تحضير شيش طاووق مقلي :
* تخلط قطع الدجاج مع خلطة الشيش والنشا والدقيق.
* تقلى في الزيت.
* توضع في أسياخ خشبية مع قطع البصل والفلفل.
* يخلط الزبادي والصلصة والزيت ويضاف على الوجه.
* توضع في الفرن ليحمر الوجه وتقدم.
مقادير شيش طاووق مقلي :
نصف كيلو اوراك دجاج مخلية
باكو خلطة شيش طاووق
بصل مكعبات
فلفل أخضر رومي مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
ملح
فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
طريقة تحضير شيش طاووق مقلي :
* تخلط قطع الدجاج مع خلطة الشيش والنشا والدقيق.
* تقلى في الزيت.
* توضع في أسياخ خشبية مع قطع البصل والفلفل.
* يخلط الزبادي والصلصة والزيت ويضاف على الوجه.
* توضع في الفرن ليحمر الوجه وتقدم.