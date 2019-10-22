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فن

كان نفسي تكون وسطنا السنة دي.. إيمي طلعت زكريا عن وفاة والدها قبل عيد ميلادها بأيام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها الفنان الراحل في ذكري عيد ميلادها الـ 30.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة تجمعها بوالدها واسرتها بعيد ميلادها السابق وعلقت عليها قائلة "كان نفسى تكون وسطينا السنه دى ف عيد ميلادى يابابا انا وماما وعمر زى كل سنه.. وتقولى كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتى.. وتاخدنى ف حضنك اللى هو واحشنى اوى.. اول مره ييجى عيد ميلادى واعرف يعنى ايه يتيم الأب" .

وتابعت إيمي طلعت زكريا: "يارب احتفل معاك بيه ف الجنة.. وعارفه انك حاسس بيا دلوقتى زى ما حسيت قبل ما تموت، وقلت لي بلاش تعمليه السنة دي، ربنا يرحمك يانور عينى وقلبى من جوه 💔".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت تعليقات بعضهم، بين" ربنا يصبر قلبك " و" الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة " و" كان فنان جميل رحمة الله عليه ".
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