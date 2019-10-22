رئيس كردستان العراق يشكر أمريكا على حماية الأكراد منذ 28 عاما

شكر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفات بارزاني، الولايات المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، على دورهما في حماية مواطني الإقليم.



وقال مكتب بارزاني في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس الإقليم "كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان، بدءا بفرض منطقة حظر الطيران في العام 1991 فإسقاط النظام البعثي في 2003، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الأخيرة".



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "قدمت في هذا السبيل التضحيات ودافعت عن إقليم كردستان جنبا إلى جنب قوات بيشمركة كردستان".



وتابع: "لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب"، مضيفًا أن "إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عاليا كفاحهم وتضحياتهم".