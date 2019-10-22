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مرأة

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بـ إطلالة غير متوقعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:25 ص
صدى البلد
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آية التيجي
نشرت رايا ابي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية، وقد ظهرت بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وقد تفاجئ متابعيها بإطلالة الغير متوقعة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.

وقد علقت رايا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: It's going to be hard, but hard doesn't mean impossible...Keep Going، وهو ما يعني: "سيكون الأمر صعبًا ، ولكن هذا لا يعني أن الأمر مستحيل. استمر في المحاولة".

وارتدت رايا ابي راشد فستان طويل باللون الاخضر مشجر، وبأكمام طويلة، وقد ابرز الفستان من رشاقتها، وانقتها بشكل كبير، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.

واختارت ريا ابي راشد بعض اللمسات بيسطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون البني على شفتيها، وهو ما ابرز من انوثتها، ورقة ملامحها.

ولم تتكلف رايا ابي راشد في ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت بعض اللمسات البسيطة لتكمل من غطلالتها فأختيار قرطين ناعمين، وبعض الخواتم الانيقة على يديها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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