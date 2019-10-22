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محافظات

مدينة أبو سمبل تشهد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:49 ص
تعامد الشمس على وجه
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
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شاذلى عبد الفتاح
لحظات قليلة وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني .

ورصدت " صدى البلد " توافد السائحين من مختلف الجنسيات والزائرين من المصريين على معبدى رمسيس الثانى والملكة نفرتاري لانتظار حدوث ظاهرة تعامد الشمس ومشاهدة هذه الظاهرة التى تلقى إهتمامًا عالميًا ومحليًا .

وتشهد ساحة قدس الأقداس بصحن وساحة معبدى رمسيس الثانى تقديم 8 فرق للفنون الشعبية لفقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى إحتفالات التعامد ، وسط حضور كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين حيث يستمتع الحاضرين بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد .

ويشهد فعاليات مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، بجانب قيادات وزارات الثقافة والأثار والسياحة .
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