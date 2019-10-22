مدينة أبو سمبل تشهد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

لحظات قليلة وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني .



ورصدت " صدى البلد " توافد السائحين من مختلف الجنسيات والزائرين من المصريين على معبدى رمسيس الثانى والملكة نفرتاري لانتظار حدوث ظاهرة تعامد الشمس ومشاهدة هذه الظاهرة التى تلقى إهتمامًا عالميًا ومحليًا .



وتشهد ساحة قدس الأقداس بصحن وساحة معبدى رمسيس الثانى تقديم 8 فرق للفنون الشعبية لفقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى إحتفالات التعامد ، وسط حضور كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين حيث يستمتع الحاضرين بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد .



ويشهد فعاليات مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، بجانب قيادات وزارات الثقافة والأثار والسياحة .

