مشروع "كلمة" للترجمة يطلق النسخة العربية لكتاب "حكايات مائدة"

أطلق مشروع "كلمة" للترجمة النسخة العربية من كتاب "حكايات مائدة – عالم المأكولات في أبوظبي"، ضمن مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019. وصاحب تدشين الكتاب ورشة عمل تفاعلية وجلسة حوارية مع الكاتبة والمهندسة حنان سيد وريل.



تخللت ورشة العمل عرض وصفات من كتاب "حكايات مائدة" عبر منصّة الأطعمة المتخصصة في المعرض بإدارة الكاتبة والمحررة الصحفية جاكلين فوغت، قدّمت فيها وريل شرحًا وفيرًا للمقادير والمكونات الأساسية لمختلف الطبخات المتضمنة في كتابها.



وفي اليوم التالي، قدّم نادي "كلمة" للقراءة جلسة حوارية بإدارة ألين عبود، استضاف فيها كلٌ من وريل، والمصمم الجرافيكي بن ويتنر، والإعلامي والمصور الفوتوغرافي مارتن نيكولاس كونز. انطلقت الجلسة بعرض فيلم قصير حول تنوع وتداخل مأكولات مجتمع أبوظبي المحلي من إماراتيين ومقيمين، موضحًا رحلة ويرل في عالم الطبخ والطعام التي أدّت إلى إنتاج "حكايات المائدة" بتصميم ويتنر وصور من كونز.



وفي هذا الصدد، قالت حنان السيد وريل: "بدأ شغفي في جمع وصفات الطعام منذ أيام دراستي الجامعية، حيث كنت احتفظ فيها بصندوق صغير عبر السنين، والتي جمعتها من مختلف الأشخاص، بمن فيهم أقربائي وأصدقاء الدراسة وزملاء العمل وغيرهم ممن صادفتهم في حياتي. آمل من خلال هذا الكتاب تقديم رسالة تعكس خصوصية الحياة في أبوظبي، المستمدة من تنوع الجنسيات التي تعيش فيها والفرص المتاحة للجميع".



ومن جهته تحدث بين ويتنر حول دور الطعام الكبير في ترابط الأفراد والعائلات المختلفة في المجتمع الواحد، "نظرًا لطبيعة عملي في وكالة للتصميم الجرافيكي، تنقلت كثيرًا بين دول الشرق الأوسط، وما شدّني في الثقافة الغذائية في الوطن العربي مدى ارتباطها بمفهوم العائلة والتجمّع على مائدة واحدة تجمع مأكولات من خلفيات متنوعة. ويجسّد الكتاب هذا المشهد في أفضل صورة مليئة بالحميمية والترابط بين عائلات مختلفة في إمارة واحدة".



وقال مارتن نيكولاس كونز: "أحببت تواجدي في مدينة أبوظبي خلال فترة عملي على كتاب "حكايات مائدة" لما شهدته فيها من تنوع وانفتاح ثقافي مبهر، يمثّل مجتمعًا عالميًا يتسم بالسلم وقبول الآخر. وأسعدني اختيار حنان السيد للعمل معي في إنتاج هذا الكتاب الرائع وما يقدّمه من رسالة تحفيزية مفعمة بالإيجابية والتسامح".



يتضمن الكتاب 40 وصفة تقليدية تتوزع على أقسام حسب العقود، تظهر التغيرات والاختلافات والمدخلات التي يأتي بها مرور الوقت في تشكيل وتكوين وصفات طعام جديدة، ويعكس اختلاف الوصفات في الكتاب مدى تنوع الجاليات في مجتمع أبوظبي وتداخلهم وتأثرهم ببعضهم البعض، ليروي بذلك تواجد ثقافة عالمية في أبوظبي. ومن المقرر أن يتم إصدار النسخة الألمانية من الكتاب العام القادم.

