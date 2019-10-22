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أخبار العالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعرب عن أمله في دفع العلاقات بين بلاده واليابان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
كوريا الجنوبية واليابان
كوريا الجنوبية واليابان
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أ ش أ
أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الثلاثاء عن أمله في أن تكون رحلته إلى اليابان بمثابة دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام رغم صعوبة حل جميع القضايا العالقة.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الكورى الجنوبي في هذا الشأن أثناء وداعه للسفير الياباني لدى كوريا ياسوماسا ناجامين في مطار سول قبيل توجهه إلى اليابان...حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وقال إنه يعتقد أن الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو يولي اهتماما كبيرا بكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن هناك قضايا عالقة في العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو، غير أنه يتمنى أن يسعى البلدان لتسويتها بالحكمة.

وأعرب لى ناك يون عن تقديره للسفير ناجامين الذي سيعود إلى وطنه بعد انتهاء فترة عمله في الشهر القادم، مثمنا موقفه الحكيم أثناء اقامته في كوريا الجنوبية في ظل فترة صعبة.
بدوره، أعرب السفير الياباني عن تقديره لرئيس الوزراء على حضور مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني.
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