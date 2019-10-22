رسميا.. الجونة يتراجع ويعلن خوض مباراة الأهلي في الدوري

استقر مسئولو نادي الجونة، على خوض مباراة الغد أمام الأهلي، المقرر إقامتها على ملعب الجونة، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 /2020.



كان الجونة خاطب اتحاد الكرة بخصوص تأجيل مباراته أمام الأهلي، وهو ما تم الرد عليه بإقامتها فى ميعادها ودون أي تأجيل، وهو ما أدى إلى استقرار فريق الجونة على خوض المباراة لتجنب العقويات المغلظة التي ستوقع رغم أنه كان هناك موقف من قبل الجونة وتضمانه مع الأهلي على عدم خوض المباراة.



ويتمسك الأهلي بعد خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك التي تم تأجيلها لدواعٍ أمنية، وحتى الآن يتمسك الأهلي بموقفه في عدم خوض المباراة.