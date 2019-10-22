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رياضة

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:21 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت أن النادي الأهلي قرر رصد مبلغ 4 ملايين دولار من أجل حسم صفقة انضمام رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

وأكدت القناة أن إعارة رمضان صبحي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري والتي تمت مقابل مليون ونصف يورو حيث أن رمضان صبحي أصبح من العناصر الأساسية في فريق الأهلي. 

وتابعت القناة أن مجلس الإدارة يسعى لحسم الصفقة مبكرا من أجل أن يركز اللاعب مع الفريق.

وأكملت أن رمضان صبحي كشف عن رغبته الشديدة في البقاء مع الفريق خاصة في ظل تألقه تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق. 



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