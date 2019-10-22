عودة الملك مو.. محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لمواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا

أعلن "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت قائمة ليفربول عودة محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، في مواجهة ليستر، في الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





قائمة ليفربول :





حراسة المرمى: أليسون - أدريان - كيليهر





خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - لوفرين - جوميز.





خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - ميلنر - تشامبرلين - فينالدوم - كيتا - لالانا.



