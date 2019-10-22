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محافظات

طقس غير مستقر.. سقوط أمطار على قرى ومراكز الشرقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:03 م
سقوط أمطار على قرى
سقوط أمطار على قرى ومراكز الشرقية
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محمد الطحاوي
شهدت العديد من قرى ومراكز محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسط سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورفعت مراكز المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وتجهيز سيارات شفط المياه وتسليك بالوعات الصرف لعدم تكدس مياه الأمطار وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.

من جانبه أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

وأكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من حدوث تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واحتمالية سقوط أمطار.
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