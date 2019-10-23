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مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل البطاطس المقرمشة للأطفال

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد البطاطس من أسهل الوصفات التى يمكن إعدادها فى المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت ويفضلها الصغار والكبار، ولكن أعدادها فى المنزل يكون أكثر أمنًا على الأطفال من الأماكن السريعة وسوف نقدم لكم طريقة أعداد البطاطس بـ الفيجيتار:

المكونات:
بطاطس 
فجيتار أو (دقيق وبقسماط)
ملح 
فلفل أسود
شطة حسب الرغبة

طريقة إعداد البطاطس بـ الفجيتار خطوة بخطوة:

1- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا
2- نضع البطاطس فى الماء المغلى لمدة ربع ساعة
3- نخرج البطاطس ثم نهرسها
4-نضع البطاطس فى وعاء ونضيف إليها الملح والفلفل 
5- نشكلها على طريقة دائرية ثم نضعها فى الفجيتار
6- فى زيت ساخن نضع البطاطس حتى تحصل على اللون الذهبى 
7- تقدم البطاطس مع الكاتشب
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