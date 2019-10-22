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تسبب أمراض خطيرة.. احذر من أشعة الهاتف والكمبيوتر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:52 م
أشعة الأجهزة الذكية
أشعة الأجهزة الذكية
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آية جمعة
كشفت الأبحاث أن زيادة التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر يسرع من الشيخوخة.

وأجرى العلماء في جامعة ولاية أوريجون دراسة على نوع من الحشرات تسمى ذبابة الفاكهة، حيث عرّض العلماء ذبابة الفاكهة للضوء الأزرق لمدة 12 ساعة، وللظلام لمدة 12 ساعة أخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قرر العلماء دراسة آثار هذه الموجات الزرقاء الضارة على هذا النوع من الحشرات هو لأنها تشترك في نفس الصفات الخلوية مثل البشر.

وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية أوريجون على ذبابة الفاكهة أن امتصاص موجات LED يفسد خلايا الدماغ، كما لاحظ العلماء أن مجرد التعرض للضوء الأزرق - حتى لو لم يكن ساطعًا مباشرة في عينيك - يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة.

وقال البروفيسور جاغا جيبلتوفيتش، المؤلف الرئيسي، إن الضوء الاصطناعي قلل من طول عمر ذبابة الفاكهة بشكل كبير.

وخلال الدراسة، عاش الذباب الذي تعرض يوميًا لمدة 12 ساعة من الضوء الأزرق و12 ساعة في الظلام حياة أقصر بنسبة تصل إلى 15 في المائة من الحشرات التي تعيش باستمرار في ظلام دامس أو ضوء طبيعي.

وعانت تلك التي تعرضت لضوء LED الأزرق من أضرار في الخلايا العصبية في الدماغ وخلايا الشبكية التي تجلى في قدرة تقلص لتسلق الجدران.

حتى الضوء المعتدل نسبيًا قلل من 5 إلى 15 في المائة من عمر ذباب الفاكهة.
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