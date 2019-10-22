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حوادث

في زيارة رسمية .. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل وفد المفتشية الحكومية الفيتنامية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:06 م
رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل وفد المفتشية الفيتنامية
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استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم، وفدًا رسميًا من المفتشية الحكومية لجمهورية فيتنام، برئاسة Duong van phan نائب مدير عام المفتشية لشئون الرقابة والفحص.

وفي كلمته خلال اللقاء أعرب الوزير رئيس الهيئة عن ترحابه بالزيارة التي تعزز العلاقة الوطيدة بين الجهازين وتعمق التعاون المُثمر الذي يربط هيئة الرقابة الإدارية بالمفتشية الحكومية الفيتنامية على مدار 24 عاما ، وتُعتبر أحد الأمثلة الناجحة لبروتوكولات التفاهم ومذكرات التعاون الموقعة بين الهيئة ونظرائها من الأجهزة في مجال تبادل الخبرات لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتؤكد على العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام التي امتدت الى 55 عامًا، وأشار الى ان الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة التي قام الوفد الفيتنامي بزيارتها توفر التدريب المستمر على أحدث سبل المكافحة لتواكب تطور الجرائم من خلال أكثر من 200 برنامج تدريبى في كافة المجالات ، كما وجه التحية للمفتش العام، رئيس المفتشية الحكومية بجمهورية فيتنام.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد الفيتنامي عن سعادته والوفد المرافق له بالزيارة التي قاموا بها لمقر هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، وكذا اكتسابهم للخبرات من خلال اطلاعهم على الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها مصر بكوادرها الوطنية، كما يتطلع لمزيد من التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
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