بفساتين سوداء .. ريم البارودي ودينا فؤاد في إطلالة مبهرة .. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام.وظهرت ريم البارودي برفقة صديقتها الفنانة دينا فؤاد، وهما يتبادلان الحديث في إحدى المناسبات .وتألقت الفناتان بفساتين سوداء مبهرة، حيث اختارت ريم البارودي فستان أسود شفاف على الكتف، أما دينا فؤاد فاختارت فستان مبطن ببطانة بيج، ومزخرف بالأسود .