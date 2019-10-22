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مرأة

بفساتين سوداء .. ريم البارودي ودينا فؤاد في إطلالة مبهرة .. شاهد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:07 م
ريم البارودي و دينا
ريم البارودي و دينا فؤاد
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رشا عوني
نشرت الفنانة ريم البارودي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام.

وظهرت ريم البارودي برفقة صديقتها الفنانة دينا فؤاد، وهما يتبادلان الحديث في إحدى المناسبات .

وتألقت الفناتان بفساتين سوداء مبهرة، حيث اختارت ريم البارودي فستان أسود شفاف على الكتف، أما دينا فؤاد فاختارت فستان مبطن ببطانة بيج، ومزخرف بالأسود .
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