بفساتين سوداء .. ريم البارودي ودينا فؤاد في إطلالة مبهرة .. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام.
وظهرت ريم البارودي برفقة صديقتها الفنانة دينا فؤاد، وهما يتبادلان الحديث في إحدى المناسبات .
وتألقت الفناتان بفساتين سوداء مبهرة، حيث اختارت ريم البارودي فستان أسود شفاف على الكتف، أما دينا فؤاد فاختارت فستان مبطن ببطانة بيج، ومزخرف بالأسود .
وظهرت ريم البارودي برفقة صديقتها الفنانة دينا فؤاد، وهما يتبادلان الحديث في إحدى المناسبات .
وتألقت الفناتان بفساتين سوداء مبهرة، حيث اختارت ريم البارودي فستان أسود شفاف على الكتف، أما دينا فؤاد فاختارت فستان مبطن ببطانة بيج، ومزخرف بالأسود .