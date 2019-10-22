برلمانية: العمالة غير المنتظمة من أهم أولوياتنا بالمجلس

قالت النائبة نهى الحميلى عضو مجلس النواب بمركز ناصر ببنى سويف وعضو لجنة القومى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه تم مناقشة مشاكل العمال والبطالة فى الاجتماع الذى عقد مع وزير القوى العاملة باللجنة بمجلس النواب ومناقشة الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العام الماضى.



وأوضحت "الحميلى" فى تصريحات صحفية أنها عرضت خلال الاجتماع مشاكل الشباب المتمثلة فى العماله الغير منتظمة و البطالة التى تتزايد وتتفاقم يوما بعد يوم وأهمية مكاتب العمل و دورها فى إيجاد فرص عمل للشباب والتفتيش على رجال الأعمال وأصحاب المصانع و الشركات.



وأعلنت عضو مجلس النواب أنه تم الاتفاق على إقامة ملتقى توظيفى بمركز ناصر وذلك بمعاونة مديرية القوى العاملة التى من شأنها توفير فرص عمل للشباب، وسيتم توفير فرص عمل للشباب المتقدم بالملتقى.