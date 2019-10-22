مصرع طفلة غرقا بمركز زفتى والتحفظ على الجثة لدفنها

لقىت طفلة مصرعها غرقا داخل الترعة الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتي العام .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة " ملك عبود حمزة سنجر " البالغة من العمر 3 سنوات ، وذلك أثناء لهوها بإحدى الترع الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي .



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لتشريحها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

