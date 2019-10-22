Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفلة غرقا بمركز زفتى والتحفظ على الجثة لدفنها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
لقىت طفلة مصرعها غرقا داخل الترعة الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتي العام .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة " ملك عبود حمزة سنجر " البالغة من العمر 3 سنوات ، وذلك أثناء لهوها بإحدى الترع الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي .

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لتشريحها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

تساقط الثلوج.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأربعاء.. فيديو

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد نهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد حادث راجح.. 4 أسباب اجتماعية وراء انتشار البلطجة بين المراهقين

حكم إدراك الإمام في الركوع أثناء الصلاة.. لجنة الفتوى تجيب

الأوضاع الفنية مليئة بالابتذال والإسفاف.. مطرب شاب يقرر الاعتزال

Advertisements

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

مفيش فايدة.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات الدوري.. شاهد

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور