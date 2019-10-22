مصرع طفلة غرقا بمركز زفتى والتحفظ على الجثة لدفنها

لقىت طفلة مصرعها غرقا داخل الترعة الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتي العام .
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة " ملك عبود حمزة سنجر " البالغة من العمر 3 سنوات ، وذلك أثناء لهوها بإحدى الترع الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي .
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لتشريحها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة " ملك عبود حمزة سنجر " البالغة من العمر 3 سنوات ، وذلك أثناء لهوها بإحدى الترع الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتي .
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لتشريحها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.