جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات .. غدا

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.



كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.