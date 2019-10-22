الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون تصوم 16 ساعة يوميا لهذا السبب

من المعروف أن الصيام المتقطع يساعد على إنقاص الوزن والتحكم في مستويات السكر في الدم وزيادة وظائف المخ، ومع ذلك لا يزال الطعام المغذي ضروريًا خلال 8 ساعات من اليوم.



فتناول الوجبات السريعة أو الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم يترتب عليه آثارًا سلبية كثيرة، تقوم الفنانة الأمريكية «جينيفر أنيستون» البالغة من العمر 50 عامًا بتجربة جديدة للحفاظ على قوامها المثالي.



حيث قررت ممارسة الصيام المتقطع يوميًا لمدة 16 ساعة تحت شعار "لا طعام في الصباح"، لأنها اكتشفت بأن هذا يحافظ على صحة الجسد والقوام المثالي إلى جانب التمارين الرياضية، وفقًا لصحيفة مترو.



تبقى جينيفر في السرير حتى التاسعة صباحًا، وهو أمر جيد بالنسبة للبعض، وعندما لا تصوم تبدأ يومها بعصير الكرفس، يليه التأمل وممارسة التمارين، حيث تقوم بالصيام المتقطع 5 مرات في الأسبوع.