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رياضة

اخبار الرياضة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك .. رسالة لوزير الشباب.. رد فعل حسام البدري على تأجيل الدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:45 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء،" 22-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت "23" سنة والمقامة على الأراضي المصرية .

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

- أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ وزير الشباب والرياضة علي المجهود الذي تم بذله من أجل إنقاذ الدوري المصري والقضاء على الأزمة.

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

- تسارعت الأحداث الأخيرة منذ تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز بتعليمات من الجهات الأمنية.

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى هذا الموعد

- تدرس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فور استئناف الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أريد العودة إلى مصر.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشل انضمامه إلى بيراميدز

- كشف أمير سعيود، لاعب الأهلي السابق وشباب بلوزداد الحالي، عن سر فشل انضمامه إلى بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تسريبات.. تكشف المتوج بالكرة الذهبية "البالون دور"

- أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019.

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