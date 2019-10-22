اخبار الرياضة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك .. رسالة لوزير الشباب.. رد فعل حسام البدري على تأجيل الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء،" 22-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت "23" سنة والمقامة على الأراضي المصرية .- أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ وزير الشباب والرياضة علي المجهود الذي تم بذله من أجل إنقاذ الدوري المصري والقضاء على الأزمة.- تسارعت الأحداث الأخيرة منذ تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز بتعليمات من الجهات الأمنية.- تدرس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فور استئناف الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.- كشف أمير سعيود، لاعب الأهلي السابق وشباب بلوزداد الحالي، عن سر فشل انضمامه إلى بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.- أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019.