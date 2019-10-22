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رياضة

أريد العودة إلى مصر.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشل انضمامه إلى بيراميدز

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:01 م
مباراة بيراميدز وشباب
مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
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محمد السعيد
كشف أمير سعيود، لاعب الأهلي السابق وشباب بلوزداد الحالي، عن سر فشل انضمامه إلى بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أمير سعيود لموقع "dzfoot" الجزائري، "تلقيت عرضًا للانضمام إلى نادي بيراميدز، في الصيف الماضي، لكن الوقت لم يكن كافيًا لإتمام عملية المفاوضات".

وتابع:" أريد العودة إلى مصر، لقد لعبت في الدوري المصري من قبل، هذا سيكون تحديا جديدا لي مع فريق بلوزداد في القترة المقبلة، الذي يربطني به عقد حتى 2021.

وكان أمير سعيود، انضم إلى الأهلي في موسم 2008، وأعير إلى العربي الكويتي ثم الإسماعيلي ومولودية الجزائر، ليرحل نهائيًا في موسم 2009.

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