Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تيفيز أساسيًا.. تشكيلة مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لبوكا جونيورز التشكيلة الأساسية، لخوض مواجهة ريفر بليت، فجر اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، في معقل البوكا "لابوموبونيرا".

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ريفر بليت 2-0، في معقلهم "المونيمونتال"، ويحتاج البوكا للفوز اليوم بأكثر من هدفين لحسم العبور للنهائي.

وشهدت تشكيلة البوكا مفاجأة كبيرة، حيث تواجد المُخضرم كارلوس تيفيز أساسيًا، بعد ما كان ورقة بديلة، بينما تواجد الإيطالي دانييلي دي روسي على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة بوكا جونيورز كالتالي: إستيبان أندرادا، جوليو بوفاريني، ليساندرو لوبيز، كارلوس إيزكويدروز، إيمانويل ماس، إيفان ماركوني، أوجستين ألميندرا، إدواردو سالفيو، كارلوس تيفيز، أليكسيس ماك، ورامون أبيلا.

بينما جاءت تشكيلة ريفر بليت على النحو التالي: فرانكو أرماني، ميلتون كاسكو، خافيير بينولا، لوكاس مارتينيز، جونزالو مونتيل، إنزو بيريز، نيكولاس دي لا كروز، إيزيكيل بالاسيوس، إجناسيو فيرنانديز، ماتياس سواريز، ورافائيل سانتوس بوري.
Advertisements

ترشيحاتنا

محمد بركات يكشف موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. فيديو

اخبار الفن.. حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق.. مصير ذا فويس بعد مظاهرات لبنان

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة.. فيديو

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

يحول جسمك لماكينة حرق.. نظام تخسيس سريع ومجرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق