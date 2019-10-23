تيفيز أساسيًا.. تشكيلة مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت

أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لبوكا جونيورز التشكيلة الأساسية، لخوض مواجهة ريفر بليت، فجر اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، في معقل البوكا "لابوموبونيرا".





وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ريفر بليت 2-0، في معقلهم "المونيمونتال"، ويحتاج البوكا للفوز اليوم بأكثر من هدفين لحسم العبور للنهائي.





وشهدت تشكيلة البوكا مفاجأة كبيرة، حيث تواجد المُخضرم كارلوس تيفيز أساسيًا، بعد ما كان ورقة بديلة، بينما تواجد الإيطالي دانييلي دي روسي على مقاعد البدلاء.





وجاءت تشكيلة بوكا جونيورز كالتالي: إستيبان أندرادا، جوليو بوفاريني، ليساندرو لوبيز، كارلوس إيزكويدروز، إيمانويل ماس، إيفان ماركوني، أوجستين ألميندرا، إدواردو سالفيو، كارلوس تيفيز، أليكسيس ماك، ورامون أبيلا.



