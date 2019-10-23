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فن

اليوم.. طرح فيلم لما بنتولد في السينمات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
فيلم لما بنتولد
فيلم لما بنتولد
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آيه عاطف
يعرض اليوم الأربعاء فيلم "لما بنتولد" فى دور عرض السينما، بعد عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بعد اختياره رسميا في قسم أفلام خارج المسابقة.

وتدور أحداث فيلم لما بنتولد في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.
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