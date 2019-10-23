اليوم.. طرح فيلم لما بنتولد في السينمات

يعرض اليوم الأربعاء فيلم "لما بنتولد" فى دور عرض السينما، بعد عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بعد اختياره رسميا في قسم أفلام خارج المسابقة.





وتدور أحداث فيلم لما بنتولد في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.



