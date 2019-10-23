مسئولة دولية تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم السودان

أكدت رئيسة الفريق القُطري للأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيّمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، قوي سون، التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم العون للسودان، ودعمه للتحول من مرحلة توفير المساعدات لإعادة الإعمار والتنمية في الإقليم، مشيدة بالتعاون والدعم الذي تجده من وزارة الخارجية السودانية.



وقالت وزارة الخارجية في السودان، في بيان، إن السفيرة إلهام ابراهيم محمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية، التقت اليوم مع المسؤولة الأممية.



وناقش الاجتماع تفاصيل الزيارة المرتقبة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والترتيبات الجارية للاحتفال بيوم الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.



وأشادت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذي تقوم به وكالات وبرامج الأمم المتحدة في السودان، في دعم وتعزيز الاستقرار للمواطنين والمجتمعات خاصة في مناطق النزاعات.

