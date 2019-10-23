جامعة القاهرة تفتح باب التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة فتح باب التكافل الاجتماعي وتوزيع الاستمارات بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات من مكتب مدير المدينة.





يأتي ذلك حرصا من الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لدعم الطلاب غير القادرين .





وأوضحت المدينة الجامعية ، أنه بالنسبة لمدن الطالبات من ادارة التكافل نفسها بمدينة الطلبة او من ادارة المدينة لكل طالبة تسهيلا عليهن خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الخميس ١١/٧.



