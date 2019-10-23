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تعليم

جامعة القاهرة تفتح باب التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة فتح باب التكافل الاجتماعي وتوزيع الاستمارات بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات من مكتب مدير المدينة.

يأتي ذلك حرصا من الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لدعم الطلاب غير القادرين .

وأوضحت المدينة الجامعية ، أنه بالنسبة لمدن الطالبات من ادارة التكافل نفسها بمدينة الطلبة او من ادارة المدينة لكل طالبة تسهيلا عليهن خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الخميس ١١/٧.

ويتم تسليم الاستمارات بعد تعبئتها واستيفاء الأوراق المطلوبة من الاحد 10 نوفمبر الي الخميس 21 نوفمبر منوهه ان سحب الاستمارة سيكون بكارنية المدينة الحالي وتقديم صورة منه في الأوراق المطلوبة .
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