Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الأمطار تكشف عن الغياب التام للمسئولين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:35 م
الأمطار
الأمطار
Advertisements
ماجدة بدوى
وجّه المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، بيان عاجل الى الدكتور على عبد العال، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول أزمة غرق شوارع القاهرة في أول اختبار لأمطار فصل الشتاء.

وقال د بسيوني، في بيان، الأربعاء، إن ما حدث يكشف عن الغياب التام للمسئولين، حيث لم يكن هناك أي استعدادات للتعامل مع الأمطار، رغم إعلان هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات مسبقة بإمكانية سقوط أمطار.

وأضاف، أن الامطار تسببت في توقف حركة السير في شوارع القاهرة التي أصيبت بالشلل في أكثر من منطقة، رغم أن الأمطار لم تستغرق وقتا طويلا.

واستنكر النائب حسن بسيوني، تصريحات المسئولين، بأنه سيتم التعامل مع الأزمة لمنع تكرارها، قائلا "إلى متى ستعمل الحكومة بسياسة رد الفعل، ولا تقوم بالاستعداد الكافي للتقلبات الجوية".

وتساءل المستشار حسن بسيوني: "أين هي الاستعدادات لموسم الشتاء التي أعلنت عنها الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة، وطالب بسرعة محاسبة كل المسئولين المقصرين في التعامل مع الأزمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق شوارع دمنهور بمياه الأمطار يكشف تقاعس المسئولين فى تسليك بلاعات الأمطار

الأمطار تغرق شوارع العبور.. والدفع بسيارات لشفط المياه

ترشيحاتنا

سمير فرج: القوات البحرية المصرية الأكثر خبرة قتالية.. فيديو

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

اخبار الرياضة | تركي آل شيخ يرفض كهربا.. تعليق مرتضى على تأجيل القمة.. تفاصيل شكوى محمد صلاح

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019

أجازة خاصة لمدرب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتزوج جثة خطيبته خلال مراسم جنازتها لهذا السبب.. صور

رئيس حي يرتدي زي العمال ويرفع آثار الأمطار في الزقازيق.. صور

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور