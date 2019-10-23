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أخبار العالم

معمر سعودي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز في الحرم المكي.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:08 م
صورة نادرة للملك
صورة نادرة للملك عبدالعزيز في الحرم المكي
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على صالح
كشف معمر سعودي، عاصر فترة عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، عن محاولة يمنيين اغتيال العاهل السعودي لولا بطولة حارسه الشخصي.

وروى المواطن السعودي عبد الله ناصر حماد آل حماد، يبلغ من العمر أكثر من 100 عام، من سكان حي «البديع» في الأفلاج، إحدى محافظات منطقة الرياض العشرين، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الملك عبد العزيز في الحرم المكي، قائلا في حديث نقلته صحيفة «سبق»: اعتدى ثلاثة أشخاص يمنيو الجنسية على الملك عبد العزيز؛ في محاولة لاغتياله، ولكن كان موقف الحارس الشخصي «البرقاوي» كان بطوليا، إذ قتل أحدهم على الفور، بينما تمكن الآخران من الهرب»، مؤكدا بقوله: «هذا الموقف حدث أمام عينيّ».

وعن طبيعة الحياة في بادئ عهد تأسيس المملكة العربية السعودية، عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، قال المعمر السعودي: «كانت الحياة المعيشية صعبة جدًا، وكنا في الرياض نزور منزل الملك عبد العزيز، ونتزوّد بالطعام منه؛ لأنه لا يوجد لدينا ما نقتات عليه»

وأضاف: "من خلال تلك الزيارات لقصر الملك عبد العزيز، عرفت عنه الكرم والحكمة ومساعدة الآخرين".

وتابع المعمر السعودي ناصر آل حماد: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيه الكثير من صفات الملك عبد العزيز، وأنا من المتابعين لأخباره ورحلاته وأدعو له بالتوفيق، وأن يحميه الله من كل شر، وأتمنى أن أقابله قبل أن يأخذ الله مني أمانته».
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