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مرأة

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:21 م
زوجة حماقى
زوجة حماقى
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رنا عصمت
نشرت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، مجموعة من الصور على ستورى عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد إحدى الصديقات.

وتألقت زوجة الفنان ماجد المصرى بإطلالة أنيقة وجذابة كالمعتاد من اختياراتها لـ ستايل خاص بها تتميز به، وظهرت مرتدية بنطلون بوى فريند جينز باللون الأزرق الفاتح، وبلوزة سوداء، ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة صغيرة باللون السماوى وحذاء ذات الكعب العالى باللون الأسود.

ووضعت بعض المكياج الهادئ الذي يتلاءم مع لون بشرتها من الألوان الترابية وتركت شعرها الطويل باللون الأسود منسدلًا على كتفيها.

وظهرت زوجة الفنان محمد حماقى فى صورة جماعية مع الفنان ماجد المصرى وزوجته وبعض الأصدقاء، وهو ما التفت إليه الجمهور، وتداول البعض هذه الصورة لظهور زوجة الفنان محمد حماقى فى أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية بنطلونا أسود وبلوزة باللون الأسود.
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