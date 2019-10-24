فيديوجراف | ديانا حامد تحصد لقب ملكة جمال مصر 2019

حصدت ديانا حامد، لقب ملكة جمال مصر للكون 2019 وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب فى العام الماضى.





كما أعلنت اللجنة المنظمة، أن آية عبد الرازق وصيفة أولى للملكة وميرنا مكاوى وصيفة ثانية للملكة.



وكانت المتسابقات ميرنا مكاوى وديانا حامد وفلوريدا جمال وآية عبدالرازق وآية عبدالله تم اختيارهن لدخول المرحلة النهائية من التصفيات "التوب فايف".