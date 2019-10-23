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مرأة

مرة في الأسبوع.. أهمية تناول البنجر لمرضى الضغط المرتفع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية ، الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بارتفاع ضغط الدم بتناول البنجر.

وأضاف خبير التغذية ، ان البنجر يعمل على خفض ضغط الدم بشكل سريع جدًا.. فعند تناول كوب واحد من عصير البنجر يلاحظ هبوط ضغط الدم بصورة ملحوظة بعد ساعة واحدة او اقل من تناوله، وعند الاستمرار فى تناول البنجر وشرب عصير البنجر بصورة يومية قد لا يحتاج مريض ضغط الدم لتناول ادوية ارتفاع ضغط الدم .

ويساعد البنجر ايضًا على تهدئة الاعصاب بشكل كبير مما يساعد ايضًا على خفض ضغط الدم. كما ان البنجر مفيد جدًا للقلب ويقي من تصلب الشريان، حيث انه يساعد على تدفق الدم في الجسم ووصوله الى القلب بصورة جيدة.
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