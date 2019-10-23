شاهد.. عبير نعمة تكشف أحدث ألبوماتها.. مفاجأة للجمهور.. اعرف التفاصيل

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل احدث البوماتها لكاميرا برنامج "عرب وود" وقالت من خلال اللقاء "بكل ثقة أعد الجمهور بألبوم مميز وحاولت تقديمه بشكل مختلف وأكيد هيكون في مفاجأة للجمهور".





شاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة في احتفال الـ"100 عام من الدفع قدمًا بالعدالة الاجتماعيّة وتعزيز العمل اللائق"، الذي أقامته مُنظّمة العمل الدوليّة بمُناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، وذلك في فندق الفينيسيا- بيروت.





أقيم الحفل برعاية رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وتخلّله كلمات لكلّ من رئيس الجمهوريّة ووزير العمل كميل أبو سليمان وغيرهم من المعنيّين بشؤون العمل في لبنان.



