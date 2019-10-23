المحرصاوي يكرم طالبات كلية بنات الأزهر المتفوقات بأسيوط ويحذرهن من الشائعات

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، اليوم الأربعاء، كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والمشاركة في احتفالية الكلية باستقبال الطالبات الجدد وتكريم المتفوقات من الفرق الدراسية المختلفة.



شارك في اللقاء كل من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة المساعد لفرع أسيوط، والدكتور محمد أبونبوت، عميد الكلية.



وخلال الاحتفالية أكد رئيس الجامعة حرصه الشديد على زيارة فرع الجامعة بأسيوط رغم سوء الأحوال الجوية، من أجل المشاركة في تكريم بناته من الطالبات المتفوقات، مؤكدا أن عصر الجلوس في المكاتب المكيفة انتهى، مطالبا الجميع بالجد والاجتهاد كل فرد في موقعه .



وحذر رئيس الجامعة بناته الطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر بأسيوط من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر على منصات مواقع "التدمير الاجتماعي"، مؤكدا أن الهدف منها نشر الإحباط وبث الطاقة السلبية بين أبناء الوطن، مدللا بمثال عملي يوضح معنى كلامه بتوجيه سؤال لهن عن الطالبة التي روجت شائعات عن خطفها وقتلها من المدينة –في وقت سابق-: أين هي؟ وإذا كان الكلام صحيحا فأين هي البلاغات التي تثبت ذلك؟ وإذا كانت ماتت فأين جثمانها؟ قائلا في نهاية كلامه: هل وصلتكن رسالتي ونصيحتي؟ مشددا على أنه يعامل جميع طالبات الجامعة كبناته، مؤكدا أنه يخاف على كل طالبة مرتين الأولى لأنه أب لهن جميعا، والثانية من خلال موقعه ومسئوليته عنهن كرئيس للجامعة.



وأوصى رئيس الجامعة بناته بأن يكن نموذجًا وقدوة في حب الوطن والانتماء إليه، ولا يسمعن أبدًا إلى من يدعوهن إلى الكراهية أيًا كان تبريره، فـديننا لا يعرف الكراهية أو معاداة الوطن، فحب الوطن جزء من الإيمان، وأن يفتخرن بمؤسستهن ويدافعن عنها في كل موطن ضد من يترصد لها، ويتمسكن بمنهج الأزهر الشريف، وأن يحرصن دائمًا على الانضباط والالتزام واحترام الأستاذ، واستذكار الدروس أولًا بأول، ولا يؤجلن عمل اليوم إلى الغد.



وفى نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم مجموعة من الطالبات المتميزات والمتفوقات، من جانبهن توجه الطالبات بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة معربين عن سعادتهن بهذه الزيارة واللفتة الأبوية الكريمة.