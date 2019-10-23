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أخبار العالم

وصول دوريات عسكرية روسية لـ عين العرب.. ومفاجئة لأهالي المدينة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:12 م
دوريات روسية
دوريات روسية
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محمد علي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية التابعة لها أطلقت، اليوم الأربعاء، دوريات على الحدود السورية التركية، مشيرة إلى أنها ستنشئ قاعدة لها في مدينة عين العرب شمال شرق سوريا، بحسب تقارير إعلامية.

قال المتحدث باسم قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا، اللواء إيجور سيريتسكي : "بدأت وحدة من الشرطة العسكرية الروسية، تسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية".

وأشار سيريتسكي إلى أن الدوريات يجري تسييرها في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا وتركيا لخفض التوتر في شمال شرق سوريا على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية، التي ينفذها في المنطقة الجيش التركي ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأوضح المتحدث باسم قيادة القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية لبلاده ستنشئ قاعدة في مدينة عين العرب، الواقعة غربي منطقة عملية "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.

وبين سيريتسكي قائلا: "نحن الآن على بعد كيلومترين من مدينة عين العرب (كوباني). وسيتم في هذه القاعدة نشر وحدة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، والتي ستقوم بالدوريات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن قوافل من شرطتها العسكرية وصلت إلى عين العرب لإطلاق دوريات مشتركة مع الجيش السوري.
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