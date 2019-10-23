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منوعات

أبلغت الشرطة فورًا .. ساعة آبل تنقذ حياة رجلين سقطا من فوق حافة منحدر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:08 م
ساعة آبل
ساعة آبل
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آية جمعة
أنقذت ساعة آبل الذكية حياة رجل من ولاية نيو جيرسي وصديقه بعدما سقطا من حافة أحد المنحدرات.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي 7" الأمريكية، كان الظلام دامسًا والوقت متأخرًا عندما ضاع جيمس بروديشيانو البالغ من العمر 28 عامًا وصديقه في الغابة بجانب منحدرات حديقة هارتشورن وودز في ميدلتاون، وفي محاولة للخروج، سقطا من فوق الحافة.

وأوضحت الشبكة أنه قبل يومين من الحادث، اشترى بروديشيانو ساعة آبل الذكية Apple Watch، ولحسن الحظ أنه كان قد قام بتشغيل ميزة تسمى "اكتشاف السقوط"، والتي تنبه جهات اتصال الطوارئ وتتصل بـ 911 (رقم الشرطة) عندما يكتشف أن مستخدمها سقط فجأة.

وفور سقوطه، نبهت الساعة أمه وأخته، اللتين لم تكونا لديهما أدنى فكرة عما تعنيه الرسالة، لكن والدته قررت اتباع الموقع المذكور في النص،وعندما وصلت إلى الحديقة، كان رجال الإنقاذ ينقذون ابنها ورفيقه بالفعل، ولكن بروديشيانو كان قد أصيب بكسر في يده اليمنى.
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