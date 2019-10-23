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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. زينيت يتقدم على لايبزيج 1-0

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:07 م
زينيت سان بطرسبرج
زينيت سان بطرسبرج
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي زينيت سان بطرسبرج الروسي ولايبزيج الألماني، بتقدم زينيت 1-0، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال اوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن، الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي لاعب نادي زينيت في الدقيقة 25، لينهي النصف الأول من المباراة بتقدم فريقه.

ويحتل زينيت صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نادي ليون الفرنسي ، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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