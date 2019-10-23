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رياضة

ميسي يحقق رقمين قياسيين في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهما

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:05 م
ميسي من مباراة برشلونة
ميسي من مباراة برشلونة وسلافيا براغ
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إسماعيل محمود
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ، فريقه برشلونة الإسباني ، للتقدم على حساب مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي الهدف في الدقيقة الثالثة ، ليوقع على أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، ومسجلًا رقمين قياسيين في المسابقة.

- أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحرز أهدافًا في 15 نسخة متتالية ، فاللاعب بدأ في التسجيل مع فريقه منذ بطولة موسم 2005-2006 ، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق في الساحرة المستديرة

- أصبح ميسي ثالث لاعب في دوري أبطال أوروبا يهز شباك 33 فريقًا مختلفًا في المسابقة ، وذلك بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والإسباني راؤول جونزاليس.
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