ميسي يحقق رقمين قياسيين في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهما

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ، فريقه برشلونة الإسباني ، للتقدم على حساب مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.



وسجل ميسي الهدف في الدقيقة الثالثة ، ليوقع على أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، ومسجلًا رقمين قياسيين في المسابقة.



- أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحرز أهدافًا في 15 نسخة متتالية ، فاللاعب بدأ في التسجيل مع فريقه منذ بطولة موسم 2005-2006 ، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق في الساحرة المستديرة



- أصبح ميسي ثالث لاعب في دوري أبطال أوروبا يهز شباك 33 فريقًا مختلفًا في المسابقة ، وذلك بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والإسباني راؤول جونزاليس.